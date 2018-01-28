Кочетков выиграл спринтерский зачет гонки Мирового тура в Австралии

Российский велогонщик команды "Катюша-Альпецин" Павел Кочетков стал победителем спринтерского зачета гонки Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Race. Отметим, что она прошла в Австралии.

- Это был долгий, тяжелый и жаркий день, - цитирует пресс-служба "Катюши" Кочеткова. - Я был вторым на каждом из промежуточных финишей, но все время я уступал разным гонщикам. В итоге я выиграл спринтерский зачет. После не очень удачного прошлого сезона здорово попасть на подиум в начале сезона. Кроме того, это успех для команды.