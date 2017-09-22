Ильнур Закарин: "Были предложения от других команд, но я решил остаться в "Катюше-Альпецин"

Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью "Известиям" отметил, что ему нравится в команде "Катюша-Альпецин". В этом году россиянин занял третье место на "Вуэльте".

– Как чувствуете себя в статусе капитана команды? Ощущаете психологическое давление?

– Да, гонка строится немного по-другому. Стараюсь отвлекаться от стрессовых моментов. По возможности каждую гонку я рассматриваю в первую очередь именно как гонку - без груза ответственности и обязанностей. Есть я, велосипед, маршрут и соперники. Так легче.

– В июле вы продлили контракт с Katusha-Alpecin на два года. Почему приняли такое решение? Были ли предложения от других команд?

– Были и другие интересные предложения, но я решил остаться. Мне нравится команда Katusha-Alpecin, я тут в роли капитана, и у меня есть возможность реализоваться, есть состав гонщиков, с которыми мы вместе выступаем. Ну и, конечно, у меня отличные отношения с Дмитрием Конышевым.