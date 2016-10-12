Хосе Азеведо станет новым генеральным менеджером велокоманды "Катюша-Альпецин" в 2017 году

Начиная с 2017 года Хосе Азеведо будет руководить командой Мирового тура "Катюша-Альпецин". В настоящий момент португалец Хосе Азеведо является спортивным директором команды. Он станет преемником легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова, который остается в команде и будет заниматься вопросами спонсорства.

– Для меня честь стать последователем Екимова. Он уже наметил дня меня путь, что облегчит мою задачу по сравнению с тем, какую работу проделал Вячеслав за последние годы. Он многое сделал после перехода "Катюши" из национальной команды в успешный международный проект. Я буду рад, если я смогу сделать столько же, сколько сделал Екимов. Я также намерен продолжить свою работу в качестве спортивного директора при подготовке к соревнованиям в следующем сезоне, – заявил Хосе Азеведо.

– Это были сложные несколько лет. Последние четыре сезона я вкладывал всю свою энергию в команду и горжусь результатами. Команда завоевала призовые места в таких гонках как Милан – Сан-Ремо, Тур Фландрии, Тур Ломбардии, Ваттенфол Сиклассикс, "Гран при" Веси Франс – Плоэ, Тур Швейцарии, Тур де Романди, Тур Каталонии, Тур Страны Басков, а также этапы в Тур де Франс, Джиро д'Италия и Вуэльта. Это были видимые успехи, но за кадром осталось то, как сильно мы трудились, чтобы изменить структуру команды, чтобы стать ее инновационной и привлекательной для спонсоров. "Катюша" трансформировалась в команду с мировой популярностью. Моя миссия выполнена, думаю, настало время немного передохнуть. В ближайшем будущем я смогу посвятить больше времени семье, но все равно буду трудиться во благо команды "Катюша-Альпецин". Я рад, что накопленный мною опыт пригодится. Я останусь в руководящем комитете команды и буду заниматься развитием отношений с нашими крупными и малыми спонсорами – задача, которая год от года требует все больше внимания, – отметил Вячеслав Екимов.