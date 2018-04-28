Голландский велогонщик рассказал об использовании терапевтических исключений для повышения результатов

Голландский велогонщик Лиуве Вестра в своей автобиографии признался, что по ходу карьеры использовал кортизон. По его словам, препарат, запрещенный только в соревновательный период, он использовал как терапевтическое исключение и получал справку (TUE) о выдуманной болезни от своего врача. 35-летний Вестра выступал за команды Vacansoleil и "Астана". В прошлом году он завершил карьеру.

– Я делал себе инъекцию, чтобы ехать быстрее, получать награды и комплименты, – цитирует Вестру lc.nl. – После первого года выступлений на профессиональном уровне я понял, что только тяжелыми тренировками добиться побед невозможно. Если вы хотите соперничать на равных с большими парнями, нужно действовать на грани дозволенного.

Часто я получал медицинские справки о выдуманной травме. Например, о воспалении колена. У меня много лет была травма колена. Это позволяло принимать кортизон в нужное время. Полагаю, что руководители команд даже не хотели знать, что происходит. Конечно, часто они знали, но мы об этом не говорили. Мы должны лишь показывать результат, а остальное не так важно – по крайней мере, до тех пор, пока нас не поймают.

Я могу открыто рассказать об этом, потому что не считаю, что делал что-то плохое. Почти все гонщики моего поколения делали так же, чтобы достигать лучших кондиций. Если вы хотитет найти виноватых, то лучше посмотрите на врачей.