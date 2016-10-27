17:58 | ВЕЛОСПОРТ

"Газпром" останется спонсором "Русвело" еще на 4 года

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"Газпром – Русвело" продлила контракт с компанией "Газпром" еще на четыре года, сообщает официальный сайт команды. С 2017 года она останется единственной российской командой в профессиональном велоспорте. "Катюша" перейдет под швейцарский флаг, а "Тинькофф" прекратит существование.

– Мы высоко оцениваем сотрудничество с "Газпромом" и рады, что оно продлится, – сказал гендиректор "Русвело" Ренат Хамидулин. – Новый контракт распространяется на 4 года, а это значит, что наша команда сможет систематически готовиться к Олимпиаде в Токио. При поддержке "Газпрома" мы сможем усилить команду ведущими российскими гонщиками. 

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