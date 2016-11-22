ФВСР верит, что российские призеры Игр-2008 и 2012 не употребляли допинг

Гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый подчеркнул, что не сомневается в чистоте россиян, завоевывавших медали на Олимпиадах-2008 и 2012. На Играх в Пекине бронзовые медали в велоспорте для России завоевали Михаил Игнатьев и Алексей Марков, Ирина Калентьева и Александр Колобнев. В Лондоне две бронзы взяла Ольга Забелинская.

- В Лондоне у нас были только медали Забелинской, в Пекине-2008 у нас были медали на треке и в маунтинбайке, на шоссе, - цитирует "Р-Спорт" Кучерявого. - Мы верим, что у нас все будет отрицательным и что все наши спортсмены "чисты". - Никаких знаков от UCI по предстоящему докладу Макларена мы не получаем, единственное, что Александр Анатольевич Кузнецов подал в суд по неучастию трековиков на Играх-2016 в Рио. Других никаких знаков пока нет, ведь никто не знает, что будет во второй части доклада Макларена.

9 декабря выйдет вторая часть отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.