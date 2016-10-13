ФВСР продлила контракты с главными тренерами сборной России по велоспорту

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) продлила контракт со всеми тренерами национальной сборной. Соглашения организации с Павлом Костюковым (ВМХ), Вячеславом Устиновичем (маунтинбайк), Сергеем Ковпанцом (трек) и Сергеем Ивановым (и.о. главного тренера по велоспорту-шоссе) будут действовать до 31 декабря 2016 года.

– Контракты продлены во всех четырех олимпийских видах велоспорта у главных тренеров и их помощников до 31 декабря 2016 года, – приводит "Р-Спорт" слова представителей пресс-службы ФВСР.

На Олимпийских в Рио-де-Жанейро российские спортсмены завоевали серебро и бронзу в велоспорте на треке и серебряную награду в велоспорте-шоссе.