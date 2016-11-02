14:12 | ВЕЛОСПОРТ

ФВСР попросила компенсацию за Олимпиаду, но она предусмотрена только для легкоатлетов

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27 июля. Москва. Кремль. Проводы олимпийцев на Игры в Рио. Слева направо: батутист Дмитрий УШАКОВ и легкоатлеты Елена ИСИНБАЕВА и Сергей ШУБЕНКОВ. По данным ТАСС, Исинбаева и Шубенков могут рассчитывать на "чемпионскую" компенсацию в 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады.За что платить жертвам допинг-скандалов?

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) хотела получить для велогонщиков компенсацию за ситуацию с недопуском на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, но получила ответ, что это возможно только для спортсменов национальной команды по легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что 42 легкоатлета получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России за неучастие в Играх-2016, а общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.

Из-за отстранения ОИ также пропустили российские велогонщики Дмитрий Страхов, Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников, Ильнур Закарин и Сергей Шилов.

- Конечно, мы бы хотели получить компенсацию для ребят за ситуацию с недопуском их на Олимпиаду, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФВСР. - В частности, у нас была ситуация с Ильнуром Закариным по недопуску, но получили официальный ответ от соответствующих инстанций, что компенсация предусмотрена только для легкоатлетов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20161102/1111685212.html

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