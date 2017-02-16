Федерация велоспорта Австралии не против, чтобы Перкинс выступал за сборную России

Главный исполнительный директор Федерации велоспорта Австралии Николас Грин пожелал всего наилучшего австралийскому гонщику Шейну Перкинсу, который хочет выступать за сборную России. На этой неделе призер Олимпийских игр в Лондоне и двукратный чемпион мира заявил о желании принять российское гражданство и выступить за Россию на Играх-2020 в Токио.

- Мы хотим пожелать Шейну всего наилучшего в его будущих начинаниях в его международной карьере в велоспорте, - цитриует "Р-Спорт" Грина. - Шейн не был частью программы Cycling Australia High Performance с 2015 года, и, как любой спортсмен, он имеет право реализовать варианты, которые не только продлят его карьеру в велоспорте, но и предоставят возможность соревноваться на самом высоком уровне и поддерживать свою семью.

На протяжении всей своей карьеры Шейн был большим профессионалом и всегда был очень предан спорту. Бронзовый призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Шейн представлял цвета сборной Австралии с большим уважением и гордостью. Несомненно, он будет так относиться к ним и впредь, за какую бы сборную он ни выступал. С нетерпением ждем продолжения его звездной карьеры.

Австралиец попросился в сборную России