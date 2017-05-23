Этап "Джиро д'Италия" начнется с минуты молчания в связи с трагедией в Манчестере

Шестнадцатый этап веломногодневки "Джиро д'Италия" начнется с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва на "Манчестер Арене", а также скончавшихся чемпиона мира-2006 в классе MotoGP американца Ника Хэйдена и немецкой триатлонистки Юлии Вилленер. Об этом сообщается на странице гонки в Твиттере.

Вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Юнайтед" сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте. "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Ники Хэйден скончался на 36-м году жизни в понедельник в больнице, его сбила машина во время велосипедной прогулки в итальянском Римини. 31-летняя Вилленер погибла после того, как ее сбил грузовик во время велосипедной тренировки на горной дороге в Италии.

16-й этап "Джиро д'Италия" пройдет сегодня, 23 мая.