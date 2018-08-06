Екатерина Гниденко: "В будущем хочу стать тренером"

Российская велогонщица Екатерина Гниденко рассказала о своих надеждах на то, что решение CAS будет другим и поделилась планами на будущее. Спортсменка заявила, что не жалеет о том, что начала судиться, но отметила,что завершать карьеру не планировала.

– Поначалу надеялась, что решение CAS будет другим, потому что знала, что не употребляла запрещенных препаратов никогда в жизни, – цитирует "РИА Новости" Гниденко. – Через полгода уже засомневалась. Я не жалею, что начала судиться. Думаю, можно было выиграть, но финансово это очень тяжело. Я сама все оплачивала, и то в долг. Денег объективно не хватило, чтобы провести исследования. Мы написали с юристом письмо в UCI, что максимальное наказание может быть два года, которые я уже отбыла, и они разрешили мне вернуться к соревнованиям. Я все это время училась: изучала физиологию, методологию. Провела время с пользой и очень хочу стать в будущем тренером. Мне это очень интересно.

Россиянка была отстранена после перепроверки допинг-пробы 2012 года. Она оспаривала свое отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но ее апелляция была отклонена. Российская спортсменка участвовала на Олимпиаде в Лондоне и завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку в том же году, но результат Гниденко, занявшей на ОИ-2012 восьмое место в кейрине, был аннулирован.