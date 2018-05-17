Екатерина Гниденко - о слушаниях в CAS: "Осталось двоякое ощущение"

Российская велогонщица Екатерина Гниденко призналась, что впечатления от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), где она пыталась оспорить свою дисквалифицикацию, остались двоякие. МОК наказал спортсменку после перепроверки взятой на Играх в Пекине допинг-пробы, в которой нашли запрещенные вещества.

Организация аннулировала результаты трех российских атлетов: бегуньи Инги Абитовой, занявшей на Играх-2008 6-е место на дистанции 10 000 метров, бегуна Дениса Алексеева, показавшего на той же Олимпиаде 23-й результат на дистанции 400 метров, и Гниденко, отметившейся 8-м местом в кейрине на Играх-2012 в Лондоне.

– Осталось двоякое ощущение, – цитирует "Р-Спорт" Гниденко. – Информацию, которую мы хотели донести – донесли. Дело сложное и необычное. Понимаю, что выиграть такое дело очень и очень сложно, но, думаю, шансы есть, хоть и небольшие.

25-летняя Гниденко является призером чемпионата мира в кейрине.

Российская велогонщица попалась на допинге //

Гниденко намерена оспорить свою дисквалификацию в случае необходимости