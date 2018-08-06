Екатерина Гниденко - о планах на ОИ-2020 в Токио: "Я стремлюсь выступить на Олимпиаде"

Российская велогонщица Екатерина Гниденко рассказала о своих задачах на Олимпиаду-2020 в Токио. По словам спортсменки, она думала, что результаты первых гонок после перерыва будут хуже, но на данный момент в ее планах – выступить в столице Японии.

– Оценивать сейчас свои шансы на Олимпиаду сложно. Я стремлюсь на ней выступить, – цитирует "РИА Новости" Гниденко. – Я, честно сказать, думала, что будет хуже. По ощущениям, здесь мне очень сложно в плане дыхания. Четыре гонки подряд проехала, спад начался. По мышцам все нормально. У нас всего два места в спринтерских видах. Конечно, у меня любимый вид кейрин. Индивидуальный спринт хотела бы научиться ездить, в нем важен опыт, у меня этого опыта после юниоров практически нет.

Россиянка была отстранена после перепроверки допинг-пробы 2012 года. Она оспаривала свое отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но апелляция была отклонена. Российская спортсменка участвовала на Олимпиаде в Лондоне и завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку в том же году, но результат Гниденко, занявшей на ОИ-2012 восьмое место в кейрине, был аннулирован.