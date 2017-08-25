Двукратный призер ОИ Бобридж арестован за продажу наркотиков

Австралийский велогонщик Джек Бобридж подозревается в торговле наркотиков в крупных размерах, утверждает Perth Now. Спортсмен, который был задержан в собственном доме, обвиняется в продаже наркотиков около австралийского города Перт на протяжении нескольких месяцев.

Велогонщик предстал перед судом 24 августа. Сейчас его отпустили под залог в 10 тысяч долларов, он не может покидать Западную Австралию.

Бобридж является двукратным серебряным призером Олимпийских игр на треке в 2012-м и 2016-м годах. Он также становился трехкратным победителем и многократным призером чемпионатов мира.