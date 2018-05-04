Директор "Джиро д'Италия" обвинил команду Sky в обмане

Директор гранд-тура "Джиро д'Италия" Мауро Веньи обвинил команду Sky в обмане. По его словам, британская организация ввела оргкомитет многодневки в заблуждение, когда во время переговоров в 2017 году не сообщила о положительном допинг-тесте велогонщика Кристофера Фрума.

– Переговоры со Sky проходили до презентации "Джиро", – цитирует The Independent Веньи, – я бы хотел, чтобы меня тогда поставили в известность. Поэтому это мне и не нравится.

В сентябре прошлого года Sky узнала о положительном допинг-тесте Фрума на сальбутамол. Позднее, 29 ноября, британец объявил, что примет участие в "Джиро". И только 14 декабря в СМИ появились сообщения о положительном допинг-тесте спортсмена.

В настоящее время, дело Фрума передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он примет участие в "Джиро"-2018, которая пройдет в Иерусалиме с 4 по 27 мая.

32-летний Фрум является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, а также четырехкратным победителем "Тур де Франс".