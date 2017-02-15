Денис Дмитриев: "Можно сказать, я вербовал Перкинса"

Призер Олимпийских игр Денис Дмитриев заявил, что долго уговаривал австралийца Шейна Перкинса сменить спортивное гражданство на российское. По словам Дмитриева, Перкинс поможет закрыть все дырки, которые есть в сборной.

– Я долго обрабатывал Шейна принять это решение, можно сказать, я его вербовал, и мне удалось это сделать, – приводит "Р-Спорт" слова Дмитриева. – Шейн как раз то, что нужно нам в командном спринте и в кейрине. Он может помочь нам закрыть все эти дырки, которые есть.

Он прекрасно все понимает, прекрасно осознает, что вся эта ситуация с допинговыми скандалами в российском спорте изначально была раздута СМИ. Он взрослый человек, и это его осознанное решение.

Теоретически Шейн хотел бы выступить на чемпионате России уже в августе этого года, по итогам которого может отобраться на чемпионат Европы. А мы ему с тренером Владимиром Хозовым помогаем, как можем, преодолеть все бюрократические преграды, которых, как оказалось, немало.