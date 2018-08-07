Дарья Шмелева: "Пока до конца не могут поверить, что выиграла три золота"

Россиянка Дарья Шмелева после завоевания третьей золотой медали на чемпионате Европы признался, что до конца не верит в это. Также он рассказала, почему у нее во время соревнований на одной ноге надет ярко-зеленый носок, а на другой – черный.

– Не могу сказать, что верю в это, – цитирует пресс-служба турнира Шмелеву. – Я надеялась показать результаты, которые меня удовлетворят, поэтому на данный момент я довольна. Почему я ношу носки разного цвета? Это должно показывать, что экстраординарная личность.

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