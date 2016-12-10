Бывший партнер Лэнса Армстронга по команде начал продавать наркотики в лечебных целях

Бывший партнер по команде американского велогонщика Лэнса Армстронга Флойд Лэндис открыл магазин по продаже марихуаны и каннабиса, сообщает L'Express. Расположен он в американском штате Колорадо, где марихуана легализована в медицинских целях. Лэндис в 2006 году выиграл "Тур де Франс", но впоследствии был лишен титула из-за положительной допинг-пробы на тестостерон. В 2010 году он признался в систематическом употреблении запрещенных препаратов. Впоследствии подобная участь постигла и его партнера Лэнса Армстронга, которого лишили всех титулов, включая семь побед на "Тур де Франс".

- Я понимаю, легко навесить ярлык: после допинга - наркотики, - сказал Лэндис. - У меня есть 25 видов продукции: жидкость для электронных сигарет, картриджи, лосьоны...

По словам Лэндиса, он сам употреблял каннабис в лечебных целях.

- Он помогал мне засыпать, когда я в 2006 году получил травму бедра, - пояснил велогонщик. - Я принимал обезболивающее и много всякой дряни, а каннабис их заменил.