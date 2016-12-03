Бюджет "Катюши-Альпецин" составит 20 миллионов евро

Владелец "Катюши" Игорь Макаров сообщил, что бюджет команды на следующий сезон составит 20 миллинов евро. В новом году "Катюша" будет выступать под швейцарским флагом и сменит название на "Катюша-Альпецин".

- Наша группа финансировала федерацию, создали шесть профессиональных команд, но оказались мы там, где оказались, - приводит "Р-Спорт" слова Макарова. - Политическая ситуация непростая, санкции, допинговые скандалы. Велоспорт оказался на перекрестке этих всех скандалов. Сейчас стоит задача сделать спорт профессиональным. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше российских спонсоров, тогда бы команда осталась российской.

Но все сложилось иначе, и в этой ситуации мы решили найти нейтральную площадку, которой стала Швейцария, стали приходить спонсоры, финансировать. Швейцарский флаг не говорит, что мы отходим от России. Это шаг, чтобы пережить эти непростые времена.

Бюджет "Катюши" в следующем сезоне составит 20 миллионов евро. Это не как футбол или хоккей, но все же. Нужно зарабатывать хорошие деньги, чтобы содержать такую команду. У Sky бюджет более 30 миллионов, у "Астаны" - около 30 миллионов. Нам тяжеловато с ними соревноваться, но, несмотря на все это, мы выжили, показали неплохой результат и двигаемся дальше