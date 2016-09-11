19:33 | ВЕЛОСПОРТ

Брайан Куксон: "Говоря о допинге, нельзя вешать ярлыки на виды спорта"

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Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон считает, что его федерация достаточно активно борется с допингом. Он подчеркнул, что UCI не отмахивается от обвинений в адрес спортсменов, а расследует их.

– Я думаю, что в нашем виде спорта сейчас обманывать довольно сложно, – цитирует Insidethegames Куксона. – Уверен, что есть люди, которые пытаются это сделать. Возможно, некоторым это удается, но я не думаю, что сейчас у нас такие проблемы с этим, как было несколько лет назад. Рано или поздно все виды спорта столкнутся с этими проблемами, если еще не сталкивались. Мы это пережили. Это никогда не закончится, всегда нужно быть начеку. Но мы имеем хорошую проверку, необходимые системы защиты. Стараемся избегать конфликта интересов и других нестыковок. Нельзя вешать ярлыки, показывать пальцем на какой-то конкретный вид спорта. Я всякое слышал про велоспорт. Меня ничто не удивит. Но есть правила, есть факты. Если вы нарушаете – будете наказаны. Конец истории.

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