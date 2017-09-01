Болельщик столкнул с велосипеда Белькова на 12-м этапе "Вуэльты"

Во время 12-го этапа "Вуэльты" болельщик столкнул с велосипеда российского гонщика Katusha-Alpecin Максима Белькова. В результате спортсмен перелетел через забор и упал в яму.

– На 12-м этапе "Вуэльты" на последнем подъеме меня толкнул и сбросил с велосипеда один из "болельщиков". Я перелетел через забор и упал в яму. Это возмутительно и недопустимо в отношении спортсменов, – приводит Твиттер команды слова Белькова.

Победителем этапа стал Томаш Марчински из команды Lotto Soudal. Лидерство в общем зачете сохранил британец Кристофер Фрум из Sky.