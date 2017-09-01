Болельщик столкнул с велосипеда Белькова на 12-м этапе "Вуэльты"

Во время 12-го этапа "Вуэльты" болельщик столкнул с велосипеда российского гонщика Katusha-Alpecin Максима Белькова. В результате спортсмен перелетел через забор и упал в яму.
– На 12-м этапе "Вуэльты" на последнем подъеме меня толкнул и сбросил с велосипеда один из "болельщиков". Я перелетел через забор и упал в яму. Это возмутительно и недопустимо в отношении спортсменов, – приводит Твиттер команды слова Белькова.
Победителем этапа стал Томаш Марчински из команды Lotto Soudal. Лидерство в общем зачете сохранил британец Кристофер Фрум из Sky.
We'll report more about this later, but maybe you can help @BelkovMaxim what happened to him today in #LV2017 pic.twitter.com/0cKcizOxBA– Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.
31 августа 2017 г.
БигБосс
Раньше были велодоги от собак. Пора укомплектовывать подобным велосипедистов.
11:17