Анна Мирс завершила карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка на треке Анна Мирс объявила о завершении профессиональной карьеры. Австралийка входит в число наиболее титулованных спортсменок мира. На ее счету 6 олимпийских медалей (два золота, одно серебро и три бронзы). Также 33-летнаяя велогонщица является 11-кратной чемпионкой мира.

– Велоспорт и сборная Австралии дали мне очень многое, и я горжусь тем, что была частью национальной команды, – приводит пресс-служба Олимпийского комитета Австралии слова Мирс. – Мне есть, чем гордиться за годы, проведенные в любимом виде спорта.

Всякий раз для того, чтобы оставаться на вершине, мне приходилось прикладывать неимоверные усилия, напряженно работать изо дня в день. На протяжении всей своей профессиональной карьеры я всегда получала от этого труда огромное удовольствие. Сложности и преграды закалили мой характер и помогли стать лучше.

Эту главу моей жизни закрыть будет непросто, потому что она очень велика. Однако я с интересом и волнением ожидаю открытия новой страницы в преддверии начала следующей главы.