Американский велогонщик дисквалифицирован на 8 лет за применение 7 видов допинга

Американский велогонщик Кайл Леогранд дисквалифицирован на восемь лет за применение допинга, информирует cyclingnews.com. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 мая 2017 года. В допинг-пробе 40-летнего велосипедиста после Dana Point "Гран-при" было обнаружено сразу семь запрещенных веществ.

Одно из них (ралоксифен) применяется для лечения остеопороза. Еще пять находятся на стадии разработки. При этом одно признано непригодным для человека, так как вызывало рак у лабораторных животных.

Для Леогранда, который выступает в возрастной категории 35+, это уже вторая дисквалификация в карьере. В 2007 году он на два года был отстранен за ЭПО.