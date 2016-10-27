Александр Серов завершил карьеру

Чемпион Европы Александр Серов объявил о завершении карьеры. Ранее стало известно, что спортсмен, не пробившийся на Олимпиаду в Рио, станет спортивным директором "Газпром-Русвело".

- Я завершил карьеру спортсмена - трековую, шоссейную, - цитирует "Р-Спорт" Серова. - С Олимпиадой в Рио получилось криво, психологически это был непростой момент, но уже и было сложно находить мотивацию. К этому рано или поздно приходят все спортсмены. У меня была возможность остаться в команде в качестве гонщика или в качестве спортивного директора, я выбрал второе.

В треке, как показывает практика, команды молодые - 20-25 лет - есть исключения из разряда Брэдли Уиггинса, но в общем и целом это так. К тому же я уверен в том, что завершать карьеру надо вовремя: ты сам должен карьеру заканчивать, а не тебе ее должен кто-то заканчивать. Сейчас провожу первый сбор в качестве спортивного директора команды, смотрю на команду совершенно с другой стороны, понимаю, что мне понадобится какое-то время на адаптацию. Планируется, что я буду работать в шоссейной команде с молодым составом.