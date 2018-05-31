Александр Кузнецов: "Пока ТИ не отменят, ни о какой борьбе с допингом не может идти речи"

Мэтр тренерского цеха, воспитавший ряд олимпийских чемпионов, Александр Кузнецов высказался по поводу победы Криса Фрума в "Джиро д'Италия". Напомним, что британского велогонщика подозревают в злоупотреблении запрещенного сальбутамола, который разрешен Фруму в качестве терапевтического исключения.

- Дело вообще не в Крисе, - выдохнул Кузнецов. - Вопрос в том, что до тех пор, пока не отменят терапевтические исключения (ТИ) ни о какой борьбе с допингом вообще не может идти речи. Сейчас все пришло к тому, что идет не борьба с допингом, а борьба за его распределение. Распределение по своим. Во что все превратилось? Поднимаются вопросы в английском парламенте. Выясняется, что у пятикратного олимпийского чемпиона Брэдли Уиггинса не просто астма - в ходу кортикостероиды. И все нормально, получал разрешение. Весь допинг в спорте сейчас охраняет WADA.

- Что делать нам? Тоже получать ТИ?

- Нет-нет, бесполезно. Нам нужно жестко ставить вопрос, чтобы для людей с такими отклонениями сделали отдельную группу. Можно в рамках Паралимпийских игр. Пусть там и соревнуются.

- Кто должен пробивать это решение с российской стороны? У нас же нет никого в том же WADA.

- А это должен делать ОКР. Кем учреждена WADA? МОКом. Вот агентство юридически и должно работать под его контролем. Так что все это - упущение нашего олимпийского комитета, для которого сейчас почему-то все в порядке. Бороться за равные права для наших спортсменов он не хочет. (Владимир ИВАНОВ)