Александр Гусятников: "Если у Перкинса есть желание выступать за Россию, значит, ему нужно помочь"

Бывший президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников прокомментировал информацию о возможной натурализации австралийского велогонщика Шейна Перкинса. По словам Гусятникова, Перкинс может помочь сборной России.

– К вопросу натурализации я отношусь спокойно, – подчеркнул Гусятников. – Главное, что у Перкинса есть желание, значит, ему нужно помочь. Тем более, в наше трудное политическое время люди из Австралии хотят ехать в Россию и выступать за нашу страну. Шейн в силах показать хороший результат. Это усиление. У нас не хватает третьего в командном спринте. На сегодняшний день Перкинс может помочь. С его появлением повысится конкуренция, что приведет к росту молодых спортсменов. (Любовь КОНЯЕВА)