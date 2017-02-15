17:17 | ВЕЛОСПОРТ

Александр Гусятников: "Если у Перкинса есть желание выступать за Россию, значит, ему нужно помочь"

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Бывший президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников прокомментировал информацию о возможной натурализации австралийского велогонщика Шейна Перкинса. По словам Гусятникова, Перкинс может помочь сборной России.

– К вопросу натурализации я отношусь спокойно, – подчеркнул Гусятников. – Главное, что у Перкинса есть желание, значит, ему нужно помочь. Тем более, в наше трудное политическое время люди из Австралии хотят ехать в Россию и выступать за нашу страну. Шейн в силах показать хороший результат. Это усиление. У нас не хватает третьего в командном спринте. На сегодняшний день Перкинс может помочь. С его появлением повысится конкуренция, что приведет к росту молодых спортсменов. (Любовь КОНЯЕВА)

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