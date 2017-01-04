21:57 | ВЕЛОСПОРТ

105-летний француз преодолел на велосипеде 22,5 км за час

0
0
0
2

105-летний француз Робер Маршан преодолел расстояние в 22 км 528 м за час, сообщает Reuters. На треке в Сен-Кентен-ан-Ивелине он попытался побить собственный рекорд в возрастной категории "свыше 100 лет", но не смог этого сделать. В 2014 году в 102 год он проехал за час 26,927 км.

- Я не увидел предупреждения о том, что мне осталось 10 минут, - сказал Маршан. - Если бы увидел, то ускорился бы и выступил лучше. Как я отмечу достижение? Перекушу со своими товарищами.

Ветерана спросили, попытается ли он в будущем снова побить свой рекорд.

- Человеку нужно 9 месяцев, чтобы родиться, и всего 30 секунд, чтобы умереть, - ответил Маршан.

Французскому долгожителю принадлежит еще один рекорд - в 2012 году он в возрасте 100 лет преодолел дистанцию в 100 км за 4 часа 17 минут 27 секунд.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

SportsMan

Ничего себе дедуля )) Респект! )))

22:45

$n10nep$

Я в шоке!

22:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ