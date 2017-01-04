105-летний француз преодолел на велосипеде 22,5 км за час

105-летний француз Робер Маршан преодолел расстояние в 22 км 528 м за час, сообщает Reuters. На треке в Сен-Кентен-ан-Ивелине он попытался побить собственный рекорд в возрастной категории "свыше 100 лет", но не смог этого сделать. В 2014 году в 102 год он проехал за час 26,927 км.

- Я не увидел предупреждения о том, что мне осталось 10 минут, - сказал Маршан. - Если бы увидел, то ускорился бы и выступил лучше. Как я отмечу достижение? Перекушу со своими товарищами.

Ветерана спросили, попытается ли он в будущем снова побить свой рекорд.

- Человеку нужно 9 месяцев, чтобы родиться, и всего 30 секунд, чтобы умереть, - ответил Маршан.

Французскому долгожителю принадлежит еще один рекорд - в 2012 году он в возрасте 100 лет преодолел дистанцию в 100 км за 4 часа 17 минут 27 секунд.