39-летняя Калентьева не собирается завершать карьеру

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине Ирина Калентьева намерена продолжить карьеру в 2018 году, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главного тренера сборной России Николая Крутилина. Калентьева, которой в ноябре исполняется 40 лет, стала пятой в кросс-кантри на чемпионате мира в Австралии.

- Она собирается выступать в следующем сезоне, завязывать не собирается, - сказал Крутилин. - Начинаем потихонечку согласовывать ее тренировочный план, она по индивидуальному плану готовится. Сейчас пока непонятно, как у нее там будет с командой, но она настроена тренироваться и выступать. Это 100 процентов.

На чемпионате мира она ехала второй-третьей, потом случился прокол, ждала помощи, тут соперницы подъехали, в итоге заехала пятой.