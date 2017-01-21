Сборная России по ВМХ начнет международный сезон на Кубке Европы

Сборная России по велоспорту-ВМХ начнет международный сезон этапами Кубка Европы в Голландии и Бельгии. Об этом сообщил главный тренер команды Павел Костюков. Кубок Европы стартует в бельгийском Золдере (1-2 апреля), затем гонщики выступят в голландском Эрпе (29-30 апреля).

- У нас уже сейчас идет трековый сбор, все лидеры в строю. Главная цель в этом сезоне для нас - чемпионат мира, а сам международный сезон начнем с этапов Кубка Европы в Голландии и Бельгии, затем уже начнутся этапы Кубка мира, - цитирует Р-Спорт Костюкова.

Первые этапы Кубка мира пройдут также в Бельгии и Голландии - в Папендале (6-7 мая) и в Хейсдене-Золдере (13-14 мая).