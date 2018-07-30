Звезда НБА инвестировал в киберспортивную команду Team SoloMid

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри вложил деньги в одну из самых известных киберспортивных организаций Team SoloMid. В организации, основанной в 2009 году, есть команды по трем дисциплинам: League of Legends, PUBG и Fortnite. TSM получила около 37 миллионов долларов, а среди инвесторов оказался известный баскетболистов. Сам игрок в Твиттере отметил, что рад сделать инвестиции в киберспорт.

Ожидается, что 10 миллионов долларов будут использованы для приобретения и инвестирования в игры. также 20 миллионов долларов будут потрачены на оплату франшизы и строительство нового киберспортивного объекта в Лос-Анджелесе. Будет создана учебная площадка и студия для различных мультимедийных форматов.