"Золотая серия" World of Tanks: Na’ Vi уходит в отрыв

Natus Vincere разгромила в матче 8-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks команду TORNADO ENERGY со счетом 5:0. Эта победа позволила победителю упрочить лидерство в турнирной таблице. Отрыв Na’ Vi от Not So Serious и TORNADO составляет пять очков.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

8-й тур

TORNADO ENERGY (Россия) – Natus Vincere (Россия) – 0:5

Unique (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 3:5

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 21 очков (8 матчей), Not So Serious (Россия) – 16 (7), TORNADO ENERGY (Россия) – 16 (8), Unique (Россия) – 12 (8), Carpe Diem (Россия) – 10 (7), Brain Storm (Россия) – 6 (7), Nomen Est Omen (Украина) – 6 (8), IMPACT Gaming (Россия) – 3 (7).