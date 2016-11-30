ZeroGravity: "Через 10-15 лет киберспорт станет популярнее футбола"

Директор Natus Vincere Александр "ZeroGravity" Кохановский выразил уверенность в том, что в будущем киберспорт станет олимпийским видом спорта. По словам Кохановского, через 10-15 лет киберспорт станет популярнее футбола.

– Киберспорт – это однозначно рынок будущего, через 10-15 лет он станет популярнее футбола, возможно – будет самым крупным спортивным рынком на планете, – цитирует AIN Кохановского. – Занятия спортом – это сплав умственных и физических способностей человека. Ведь мы считаем шахматы спортивной дисциплиной. Если со стороны кажется, что играть – это просто и не напряжно, не обманывайтесь. После часового матча на сцене перед аудиторией в 10 000 человек чувствуешь себя полностью выжатым как лимон, как после тяжелой физической тренировки. Киберспорт, как олимпийский вид? Да, 100 процентов в будущем это будет.