Zack Investment рекомендует покупать акции Blizzard и Electronic Arts

Портал esportsobserver.com опубликовал отчет о перспективах инвестиций в киберспорт от компании Zack Investment Research, которая занимается поиском инвестиционных проектов с 1977 года. Согласно исследованию, акции компаний Activision Blizzard и Electronic Arts относятся к категории “рекомендовано к покупке”.

Zack Investment убеждена в стабильном росте этих компаний из-за успеха франшиз FIFA, Call of Duty и Battlefield, а также стремительного роста числа игроков в Overwatch. Согласно представителям компании, создание профессиональных лиг на основе популярных игр также ускорит рост рынка компьютерного спорта, который составит 1.5 миллиарда долларов к 2020 году.