YouTube Gaming стал доступен в России

YouTube Gaming теперь доступен и в России, о чем заявила компания Google на своей странице в твиттере. Таким образом, теперь все ролики русскоязычного сегмента YouTube, посвященные видеоиграм, будут автоматически попадать на новую платформу. Стоит отметить, что одной из важнейших особенностей нового приложения станет возможность смотреть трансляции и стримить на операционных системах Android и iOS.