19:30 10 ноября | КИБЕРСПОРТ

YouTube Gaming стал доступен в России

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YouTube Gaming теперь доступен и в России, о чем заявила компания Google на своей странице в твиттере. Таким образом, теперь все ролики русскоязычного сегмента YouTube, посвященные видеоиграм, будут автоматически попадать на новую платформу. Стоит отметить, что одной из важнейших особенностей нового приложения станет возможность смотреть трансляции и стримить на операционных системах Android и iOS.

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