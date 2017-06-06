Yota Arena примет гранд-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Гранд-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги пройдет в Yota Arena, сообщает официальный сайт соревнования. Мероприятие пройдет 24 и 25 июня.
Соревнования Студенческой лиги проводятся по League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 17 и Hearthstone. По каждой игре университет выставляет отдельные команды (по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, и League of Legends) и участников (по FIFA 17 и Hearthstone). Итого в сборную любого университета входят три команды и двое участников.
В решающих играх восемь сборных вузов разыграют между собой призовой фонд в размере семь миллионов рублей. За него будут бороться представители следующих университетов (каждый из которых выступает от своего федерального округа):
– Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ, Центральный ФО);
– Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ, Северо-Западный ФО);
– Уральский федеральный университет (УрФУ, Уральский ФО);
– Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ, Приволжский ФО);
– Кубанский государственный университет (КубГУ, Южный ФО);
– Сибирский федеральный университет (СФУ, Сибирский ФО);
– Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС, Дальневосточный ФО);
– Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ, Северо-Кавказский ФО).
Студенческая лига – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России при поддержке компании Riot Games и проводятся в течение всего учебного года. В мире нет аналогов Студенческой лиги по масштабу, и сегодня это уникальная возможность для всех российских студентов не только получить опыт крупных соревнований, но и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене.