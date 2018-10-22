Ян Непомнящий прокомментирует матчи ESL One Hamburg 2018 со студией RuHub

Студия RuHub объявила аналитиков и комментаторов, которые будут работать над освящением ESL One Hamburg 2018 (Dota 2). Прокомментировать матчи пригласили Яна "FrostNova" Непомнящего – российского шахматиста, гроссмейстера, который в 2010 году стал чемпионом России и чемпионом Европы.

Ян Непомнящий – бывший профессиональный игрок в DotA Allstars. Чемпион ASUS Winter Cup 2011 в составе TheRetry. Работал статистиком на The International и директором по развитию клуба Elements Pro Gaming.

ESL One Hamburg 2018 пройдет с 23 по 28 октября в Германии на площадке Barclaycard Arena. За главный приз в 300 тысяч долларов будут бороться 12 команд из шести регионов.