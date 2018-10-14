"Xaoc" о заменах в HellRaisers: "Возможно, будут"

Генеральный директор HellRaisers и аналитик студии StarLadder Алексей "xaoc" Кучеров прокомментировал выступление команды на StarSeries i-League CS:GO Season 6 и слухи о возможных заменах в составе.

О вылете HellRaisers из групповой стадии StarSeries

- Все-таки подготовка была не должным образом сделана к чемпионату. К мейджору ребята выложились действительно на максимум, потому что все понимали, насколько большая ответственность, насколько важен чемпионат, насколько важно всем индивидуально там проявиться, и командам в том числе. После мейджора – ребята попали в топ-8, хороший бой задали Team Liquid – приехали оттуда и немножко где-то расслабились. Чуть-чуть мне кажется, что есть такие моменты, это все повлияло на определенную подготовку.

О заменах в составе

- Возможно, будут. А, возможно, и нет.