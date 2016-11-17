16:53 | КИБЕРСПОРТ

Wisdom ушел из Misfits

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Игрок команды Misfits, кореец Ким "Wisdom" Тхэ Вон покинул коллектив. Киберспортсмен написал в своем твиттере, что является свободным агентом и ждет предложений от европейских либо американских команд. Wisdom провел в составе Misfits чуть больше полугода. За это время команда одержала победу в EU Challenger Series 2016. Стоит отметить, что ранее Wisdom был заменен в коллективе на Леона "Lamabear" Крюгера и отправлен в запас.

– Теперь я свободный агент и рассмотрю предложения от команд из Америки и Европы, – написал Wisdom.

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