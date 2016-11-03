WESA создаст киберспортивный арбитражный суд

Первый киберспортивный арбитражный суд в мире будет создан при содействии World Esports Association, основанной такими организациями как: Natus Vincere, ЕnVyUS, Virtus.pro, G2 esports, Faze, mousesports и NiP. В данный суд смогут обратиться киберспортсмены и организации для решения денежных споров по контрактам и призовым. Дела будут рассматривать три независимых судьи. Председатель совета игроков – Виктор Жендеби – заявил на сайте организации о том, что данная структура позволит игрокам чувствовать защищенность и безопасность за свою карьеру, а для решения спорных моментов не придется втягиваться в дорогостоящие судебные процессы.