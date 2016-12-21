Wargaming Fest: 21 тысяча посетителей и более двух миллионов просмотров в интернете

В минувшие выходные в московском "Экспоцентре" прошел первый масштабный фестиваль компании Wargaming – WG Fest. По оценкам организаторов, фестиваль посетило более 21 тысячи человек, говорится в пресс-релизе компании. Мероприятие транслировалось на всех крупных площадках – Twich, Youtube, Вконтакте, MEGOGO, SnappyTV. Суммарно трансляция набрала более 2 миллионов просмотров.

– Организовать такое масштабное мероприятие было настоящим вызовом для всей команды, – подчеркнул глава издательского направления Wargaming в СНГ Николай Небышинец. – Я рад, что нам удалось справиться с ним и реализовать все задуманное. Сейчас мы собираем отзывы, чтобы сделать наши будущие мероприятия еще лучше. Отдельно я хочу поблагодарить всех поклонников наших проектов за то, что они поверили в нас, пришли и помогли создать нам атмосферу незабываемого праздника.