Второй майнор сезона пройдет в Бухаресте в январе 2019 года

Турнирный оператор PGL сообщил в твиттере, что проведет второй майнор сезона Dota Pro Circuit 2018/19 – The Bucharest Minor. Соревнование пройдет 9-13 января 2019 года, его призовой фонд составит 300 тысяч долларов и 500 очков DPC.

Слоты на турнире разыграют в региональных квалификациях. По два места достанутся командам Европы и Китая, по одному – клубам из СНГ, Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америки. Отборочные состоятся с 1 по 5 декабря 2018 года.