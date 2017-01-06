20:51 | КИБЕРСПОРТ

Власти Копенгагена инвестируют около 270 тысяч евро в строительство киберспортивного центра

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В Копенгагене будет построен крупный киберспортивный центр, сообщает cphpost.dk. Городские власти выделят на строительство 2 миллиона датских крон (около 270 тысяч евро). Предполагается, что жители датской столицы смогут играть в нем в компьютерные игры за деньги, а также обучаться киберспортивным дисциплинам. В нем будут работать специальные инструкторы, которые будут давать уроки киберспорта. Ожидается, что центр будет открыт уже предстоящей весной. При этом он будет располагаться рядом с традиционным спортивным комплексом, чтобы у посетителей была возможность заняться и физическими упражнениями.

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