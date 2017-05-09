Владельцы клубов НФЛ купили первые места в лиге по Overwatch за 15 миллионов долларов

Владельцы клубов НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Майами Долфинс" Роберт Крафт и Стивен Росс стали первыми обладателями слотов в предстоящей Overwatch League, сообщил журналист Роберт Льюис со ссылкой на источник из Activision Blizzard – разработчика игры. Ориентировочная стоимость места в лиге составляет от 15 до 20 миллионов долларов. В переговорах принимал участие CEO компании – Бобби Котик.

Старт Overwatch League намечен на осень текущего года. В чемпионате примут участие команды, представляющие города в пяти регионах: Северной Америке, Европе, Китае, Азии и Океании. Согласно заявлениям руководства Activision Blizzard: стоимость слота в лиге составит от 3 до 30 миллионов долларов, в зависимости от популярности киберспорта в том или ином регионе. Согласно исследованию "Морган и Стэнли", доходы Overwatch League могут составить от 100 до 720 миллионов долларов в год.