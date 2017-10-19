Владельцы "Голден Стэйт" планируют инвестировать 13 миллионов долларов в команду по LoL

Мажоритарный акционер клуба НБА "Голден Стэйт" Джо Лэйкоб планирует делать вложения в киберспорт. Как сообщает Esportsobserver, американский бизнесмен вместе со своим сыном - Кирком Лэйкобом - будут иметь собственную команду по League of Legends.

Они уже достигли договоренности о покупке слота в чемпионате Северной Америки в этой дисциплине (North American League of Legends Championship Series). Стоимость вхождения нового коллектива в турнир составит 13 миллионов долларов.

Отмечается, что Лэйкобы консультировались с той же компанией, которая представляла другой баскетбольный клуб - "Филадельфию" - при покупке киберспортивной организации Team Dignitas. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.