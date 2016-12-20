Виталий Мутко: "Матч по киберфутболу с Инфантино? Почему бы нет?!"

Президент РФС Виталий Мутко по окончании заседания исполкома организации отметил, что президент ФИФА Джанни Инфантино уделяет серьезное внимание вопросу развития киберфутбола. По словам вице-президента правительства РФ, В США аудитория киберфутбола начинает опережать некоторые классические местные виды спорта.

– В киберфутболе у нас уже есть профессионалы, - отметил Мутко. - И некоторые клубы даже содержат таких людей. Потому что это и доходы, и реклама. Если вы посмотрите объем данного рынка по всему миру, сколько болельщиков приходят на большие турниры, сколько призовых получают победители, то поразитесь. В Америке аудитория киберфутбола начинает опережать некоторые классические местные виды спорта! Даже Инфантино когда ко мне приезжал, у него развитие киберфутбола было в отдельной графе.

– Мутко против Инфантино – вот это был бы матч в киберфутболе.

– Да! А почему бы и нет? Мы ведь с ним в настоящий уже сыграли недавно (улыбается). (Михаил ГОНЧАРОВ)