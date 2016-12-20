Виталий Мутко: "Исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интересная тема"

Глава РФС Виталий Мутко после исполкома организации заявил о намерении развивать киберфутбол. По словам Мутко, киберфутбол привлекает много людей к футболу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Еще на прошлом заседании мы рассматривали вопрос киберфутбола – размышляли, стоит ли заниматься его развитием, – сказал Мутко. – Сегодня посмотрели достаточно добротную презентацию. Все остались довольны, исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интересная тема. Будем двигаться в этом направлении, ведь это привлекает много людей к футболу.
jonnio
А что тут такого, гольф в школы внедрил, формулу-1 всё собирается развивать, ему это тоже интересно. Надеюсь в курсе г-н Мутко, что после известных печальных событий , детям теперь полностью запрещено во многих областях выезжать на соревнования группой...
15:29
shpasic
вот у них реально там никаких других проблем нет, как развивать киберфутбол!
15:00