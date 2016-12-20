14:51 | КИБЕРСПОРТ

Виталий Мутко: "Исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интересная тема"

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Глава РФС Виталий Мутко после исполкома организации заявил о намерении развивать киберфутбол. По словам Мутко, киберфутбол привлекает много людей к футболу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Еще на прошлом заседании мы рассматривали вопрос киберфутбола – размышляли, стоит ли заниматься его развитием, – сказал Мутко. – Сегодня посмотрели достаточно добротную презентацию. Все остались довольны, исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интересная тема. Будем двигаться в этом направлении, ведь это привлекает много людей к футболу.

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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jonnio

А что тут такого, гольф в школы внедрил, формулу-1 всё собирается развивать, ему это тоже интересно. Надеюсь в курсе г-н Мутко, что после известных печальных событий , детям теперь полностью запрещено во многих областях выезжать на соревнования группой...

15:29

shpasic

вот у них реально там никаких других проблем нет, как развивать киберфутбол!

15:00

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