Виталий Мутко: "Исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интересная тема"

Глава РФС Виталий Мутко после исполкома организации заявил о намерении развивать киберфутбол. По словам Мутко, киберфутбол привлекает много людей к футболу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Еще на прошлом заседании мы рассматривали вопрос киберфутбола – размышляли, стоит ли заниматься его развитием, – сказал Мутко. – Сегодня посмотрели достаточно добротную презентацию. Все остались довольны, исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интересная тема. Будем двигаться в этом направлении, ведь это привлекает много людей к футболу.