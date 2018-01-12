Virtus.pro закрывает подразделение по Hearthstone

Российская организация Virtus.pro объявила о закрытии подразделения по Hearthstone с 1 февраля. Причиной послужило отсутствие перспектив самой дисциплины. Генеральный менеджер "медведей" Роман Дворянкин отметил, что игроки состава по Hearthstone могут переквалифицироваться и будут выступать в дисциплине Artifact, которую разработала компания Valve.

– К такому решению мы пришли по итогам изучения планов Blizzard на 2018 год и анализа турнирного ландшафта за прошедшие годы, – приводит официальный сайт Virtus.pro слова Дворянкина. – На текущий момент перспектив в Hearthstone мы для себя не видим.

Игроки понимают, в каком состоянии находится профессиональная сцена Hearthstone и что это решение было ожидаемым. Мы провели вместе много времени, это были отличные пару лет. За Virtus.pro выступал один из сильнейших составов в Европе и СНГ в то время, когда сцена была максимально конкурентная – в 2015-2016 годах. Я бы хотел поблагодарить своих предшественников: в первую очередь Сергея Писоцкого, который сумел найти таких талантливых игроков.

Всех интересует, когда у нас появится состав по Artifact. Мы с ребятами в плотном контакте. Им, как и нам, очень интересен Artifact, но анонсы на этот счет мы будем делать во втором-третьем квартале этого года.