16:28 | КИБЕРСПОРТ

Virtus.Pro выступит на турнире по Hearthstone с призовым фондом 150 тысяч долларов

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ESL анонсировала на своем официальном сайте командный турнир по Hearthstone – Trinity Series. Соревнование проводится совместно с Blizzard Entertainment и стартует в январе 2017 года. В нем примут участие восемь команд, на данный момент организаторы получили подтверждение от трех коллективов – североамериканской Tempo Storm, а также европейских compLexity Gaming и Virtus.pro G2A.

Согласно регламенту, каждая из команд будет состоять из трех игроков. По задумке организаторов, основной целью соревнования будет демонстрация командной работы. Каждое трио сможет общаться друг с другом на протяжении всех матчей, принимая решения совместно. При этом зрители смогут услышать обсуждения в ключевых моментах.

Trinity Series будет состоять из онлайн-турнира, который продлится семь недель, и LAN-финала в американском Бербанке. Призовой фонд составит 150 тысяч долларов.

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