Virtus.pro выбрала новую ведущую для своего канала

Организация Virtus.pro подвела итоги кастинга ведущей, сообщает Cybersport.ru. Победительницей конкурса стала 25-летняя москвичка Мария Ермолина. Новоиспеченная ведущая получила образование в области PR-менеджмента, затем два года трудилась на радио, а после этого начала снимать собственную передачу. Как уточнила ведущая, переход в киберспорт для неё станет "серьезной проверкой на профессионализм" и шансом начать работать с абсолютно новой аудиторией.

Я очень рад, что нам удалось в достаточно сжатые сроки провести кастинг ведущей, на который суммарно поступило около сотни заявок, - цитирует Cybersport.ru генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина. - Десять человек мы пригласили к нам в офис для финального отбора, и по его итогам мы приняли решение остановиться на кандидатуре Марии. Турнир в Бостоне станет для нас своеобразной пробой пера, мы будем внимательно следить за обратной связью от наших болельщиков и киберспортивного сообщества в целом. Наша общая задача – вывести освещение ключевых событий в жизни Virtus.pro на иной качественный уровень, и я надеюсь, что Бостон станет для нас первым шагом в этом направлении.