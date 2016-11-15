Virtus.pro возвращается в League of Legends

Virtus.pro возвращается в дисциплину League of Legends с новым составом, сообщает пресс-служба организации. Новый коллектив в следующем сезоне примет участие в LoL Continental League. Первым же турниром для коллектива станет LCL Open Cup, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 27 ноября. В состав Virtus.pro по LoL включены: Иван "Paranoia" Типухов (Украина), Даниэль "Blasting" Кудрин (Латвия), Александр "SaNTaS" Лифашин (Россия), Рафаэль "Doxy" Адль Зараби и Джонатан "SezzeR" Виллебро (оба – Дания). Примечательно, что датчане будут выступать в команде в качестве игроков замены.



– Riot Games планомерно развивают дисциплину на территории СНГ, и мы, как ведущая организация в регионе, не можем оставаться на периферии этого процесса, – цитирует Cybersport.ru генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина. – Вместе с тем, наш фокус остается направленным на наши ключевые дисциплины, CS:GO, где мы обладаем лучшим в мире составом, и команде по Dota 2, блестяще сыгравшей на европейской квалификации к бостонскому мейджору. В LCL мы входим с молодым составом, в котором собраны перспективные игроки, которые, я уверен, при правильном подходе уже во второй половине года смогут показать достойный результат.